Manovra, Di Maio: 6 mld a famiglie con bimbi sotto soglia povertà

di ect

Milano, 14 ott. (LaPresse) - "Non parliamo solo di cinquantenni. 6 miliardi su 10 andranno in famiglie in difficoltà che hanno bimbi che vivono sotto la soglia della povertà". Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, intervistato da Barbara D'Urso a Domenica Live parlando del reddito di cittadinanza.

