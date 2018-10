Deceto fiscale, Di Maio: "Al Quirinale è arrivato un testo manipolato". Colle: "Non abbiamo nessun testo"

Al Quirinale è arrivato un testo manipolato del decreto fiscale. A rivelarlo è Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a porta in onda mercoledì sera su Rai 1. "Abbiamo sempre detto agli imprenditori italiani che dovevamo liberarli dalle grinfie Equitalia", ma il testo sulla pace fiscale inserito nella manovra "trasmessa al Quirinale non è quello su cui c'era l'accordo in Cdm", perché "c'è sia uno scudo fiscale per i capitali all'estero che la non punibilità per chi evade. È un fatto gravissimo, manina politica o no, domattina depositerò subito un esposto alla Procura della Repubblica". "Se questa parte non cambia noi non la votiamo in Parlamento", ha annunciato il vicepremier.

Poco dopo racconta il fatto anche ai suoi followers. "È accaduto un fatto gravissimo! Il testo sulla pace fiscale che è arrivato al Quirinale - ha scritto su Instagram il vicepremier - è stato manipolato. Nel testo trasmesso alla presidenza della Repubblica, ma non accordato dal Consiglio dei Ministri, c'è sia lo scudo fiscale sia la non punibilità per chi evade. Noi del MoVimento 5 Stelle in Parlamento non lo votiamo questo testo se arriva così. Questa parte deve essere tolta. Non ho mai detto che si volevano aiutare i capitali mafiosi. Non so se una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato!". "

Secondo il Quirinale, però, nessun testo, approvato dal Cdm di lunedì scorso sarebbe giunto negli uffici del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

