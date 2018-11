Contraccettivi gratis ai rifugiati, dietrofront del M5S: "La Lega non è d'accordo"

Dietrofront del M5S sui contraccettivi gratis ai richiedenti asilo. L'emendamento alla manovra presentato dai pentastellati sembra infatti destinato a rimanere lettera morta a causa della contrarietà della Lega. "L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non avere riscontro - spiega a Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera -. Si tratta di un emendamento proposto da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno autonomamente preso una iniziativa importante, sulla quale però non c'è accordo con la Lega".

La proposta prevedeva, a partire dal 2019, la gratuità dei contraccettivi (pillole e preservativi) per i ragazzi sotto i 26 anni, per i richiedenti asilo, per le donne che abbiano effettuato una interruzione di gravidanza nei 12 mesi precedenti e per chi è affetto da una malattia sessualmente trasmissibile.

La discussione sul tema, tuttavia, non ha riguardato solo i due alleati di governo. Anche il Pd, infatti, ha protestato contro il M5S, accusandolo di avergli scippato l'idea: "Il M5S prima in commissione Affari Sociali vota contro la contraccezione gratuita e poi copia il nostro emendamento ripresentandolo", afferma Giuditta Pini del Pd. "Siamo oltre il limite del ridicolo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata