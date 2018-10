Manovra, Conte: Stralcio per cartelle fino a mille euro dal 2000 al 2010

di ntl/dab/mbb

Roma, 15 ott. (LaPresse) - "Abbiamo previsto per un fisco amico, per la semplificazione fiscale e la riforma delle misure di definizione agevolata di tutte le controversie e i rapporti con il fisco. Sì, c'è anche uno stralcio per le controversie fino a mille euro, in un periodo dal 2000 al 2010. Addirittura ce l'ha chiesto il ministero e gli organi competenti, perché hanno maggiori costi nel gestirle. E' una semplice ripulitura del sistema visto che non era garantito alcun gettito". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

