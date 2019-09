Manovra, Conte: "Sterilizziamo aumento Iva con 23 miliardi"

Giuseppe Conte annuncia le coperture per evitare l'aumento dell'Iva "Oggi portiamo la NaDef in cdm. Sterilizziamo l'incremento dell'iva, i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati. Stiamo lavorando perché c'è ancora qualche copertura che ci manca, ma il mio obiettivo è dare più soldi in busta paga per i dipendenti", ha detto il presidente del Consiglio fuori da Palazzo Chigi. "Il mio obiettivo - afferma - è di abbassare l'iva. Per farlo dobbiamo incrementare l'utilizzo di mezzi alternativi al contante. Dobbiamo dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, quindi è giusto il taglio del cuneo fiscale in questa congiuntura, l'abbiamo scritto nel nostro programma".

"Il mio obiettivo è di abbassare l'Iva. Vorrei portare l'Iva sulle bollette dal 10 al 5%", ha aggiunto il premier.

