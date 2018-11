Manovra, Conte: Risparmi da riforme andranno su investimenti

di ntl/dab

Roma, 28 nov. (LaPresse) - "Questa manovra è stata a lungo meditata, io penso che per maggiore coerenza le risorse che eventualmente recupereremo è giusto che siano destinate agli investimenti perché è quello di cui il Paese ha bisogno. ". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo a una domanda in conferenza stampa. "Stiamo terminando la fase dei dettagli / ha spiegato - per quanto riguarda le riforme stiamo aspettando le relazioni e le risorse finanziarie che risulteranno superflue rispetto a quanto necessario ci restituiranno un margine di manovra".

