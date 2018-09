Manovra, Conte: Oggi ancora riunioni per mettere a punto Def

di ntl/lcl/dab

Roma, 24 set. (LaPresse) - "Vi informo che come prima cosa stamattina prima del Consiglio dei ministri ci siamo riuniti per la manovra economica, continueremo ancora nel pomeriggio. Saremo sempre lì a curare tutti i dettagli fino all'ultimo, fino a quando non vareremo la nota di aggiornamento al Def". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al termine del Cdm.

