Manovra, Conte: Non solo stop Iva, vogliamo far avanzare Paese

di lrs/dab

Milano, 5 nov. (LaPresse) - Per la legge di bilancio "partivamo da un quadro di finanza pubblico molto complicato. Tutti davano per scontato la famosa sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell'Iva, un'imposta che avrebbe avuto un effetto regressivo. Abbiamo trovato" i soldi e, nonostante "un quadro economico regressivo, siamo riusciti a fare altre cose, perché vogliamo far compiere dei passi significativi al nostro Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata