Manovra, Conte: Non può essere stravolta in sede parlamentare

di lcr/dab

Torino, 22 ott. (LaPresse) - "Operata la sintesi, non si può in sede parlamentare riaprire completamente le prospettive" sulla manovra in quanto "proposte migliorative sono possibili, ma non può essere stravolta". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Torino in conferenza stampa dopo la riunione dedicata al tema 'Area di crisi industriale complessa' nel capoluogo piemontese.

