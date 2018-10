Manovra, Conte: Non è ardita, scostamento deficit molto contenuto a 0,4

di egr

Roma, 25 ott. (LaPresse) - "La manovra viene descritta come particolarmente ardita, in realtà non è così". Così il premier Giuseppe Conte alla assemblea nazionale dell'Anci a Rimini. "Noi prevediamo uno scostamento dal deficit molto, molto contenuto. Stiamo parlando di uno scostamento reale dello 0,4% sostenuto e giustificato da un piano di investimenti", sottolinea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata