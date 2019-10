Manovra, Conte: Non aumenta pressione fiscale, bugie hanno gambe corte

di dab

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Sulla manovra "circolano molte inesattezze, moltre ricostruzioni non corrispondenti alla realtà. Questa è una manovra che non aumenta affatto la pressione fiscale complessiva". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea pubblica della Confederazione italiana armatori. "Le bugie hanno le gambe corte - aggiunge -. Gli italiani vedranno se verrà abolito o meno il superticket, i lavoratori dipendenti vedranno se ci sono dei soldi in più o in meno, le partite Iva, quelle sotto i 65mila euro, vedranno se è stato confermato il regime forfettario, aliquota al 15% e chi paga l'affitto verificherà se la cedolare secca è rimasta al 10% o è balzata al 15".

