Manovra, Conte: Mistificazione realtà dire che tornati indietro su Iva

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Abbiamo valutato varie proposte alternative e tutti insieme, non c'è stato un solo partito o il presidente che abbia detto 'facciamo questo', tant'è vero che non abbiamo ancora il dettaglio delle misure da adottare. Ci stiamo lavorando, il Mef, che sento tutti i giorni, e la Ragioneria dello Stato stanno lavorando su scenari che cambiano continuamento. Quindi, in questo momento cercare di immobilizzare una delle proposte fatte tra tante, e cercare di rappresentare agli italiani che è stata presa una decisione, sulla quale poi si è tornati indietro, è pura mistificazione della realtà. Bisogna stare attenti, con gli italiani non si scherza. Bisognerebbe che tutti i politici lo avessero imparato".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata