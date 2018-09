Manovra, Conte: Massima fiducia in Tria e tutti i miei ministri

di mbb

Roma, 23 set. (LaPresse) - "Fiducia in Tria? Ho massima fiducia, in lui così come in tutti i miei ministri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti a margine delle celebrazioni per Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

"Ho letto qualche polemica, che lasciano il tempo che trovano", ha sottolineato Conte.

