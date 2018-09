Manovra, Conte: Mai contemplato aumento dell'Iva, non è d'attualità

di mbb

Roma, 20 set. (LaPresse) - "Non abbiamo mai contemplato l'ipotesi di aggravare le posizioni dei contribuenti, dei cittadini, e quindi di rimodulare gli oneri economici in termini così significativi. Non è di attualità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice europeo a Salisburgo, rispondendo a chi gli domandava dell'ipotesi di alzare l'Iva.

