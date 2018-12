Manovra, Conte da Juncker nel pieno del 'caso Macron'. Salvini: "Se a noi fanno le pulci e a loro no, Ue è finita"

Oggi l'incontro a Bruxelles per trovare un accordo sulla legge di bilancio. Moscovici: "Le regole sono uguali per tutti"

L'Italia va a Bruxelles guardando alla Francia. Dopo tanti battibecchi, è Emmanuel Macron a fornire ai gialloverdi un argomento in più al tavolo con l'Ue, intorno al quale si siederanno oggi il presidente Giuseppe Conte e il ministro Giovanni Tria da una parte, e Jean-Claude Juncker e Pierre Moscovici dall'altra.

Il ragionamento è semplice: per finanziare le misure annunciate dall'inquilino dell'Eliseo la Francia dovrebbe aumentare il deficit oltre il 3%. E "sarebbe inaccettabile - dice Matteo Salvini - che ci fosse un atteggiamento di un tipo nei confronti di Parigi e uno diverso nei confronti di Roma. Non voglio pensare a due occhi chiusi a favore di Macron e a sanzioni impensabili per l'Italia".

La posizione viene ribadita dal vicepremier anche durante la visita a Gerusalemme: "Sono ottimista sul fatto che la soluzione si trovi almeno noi come italiani. Noi come italiani la soluzione l'abbiamo trovata, confido nel buonsenso di Bruxelles e mi rifiuto di immaginare che si faccia finta di niente di fronte alle richieste miliardarie di un Macron in difficoltà e si facciano le pulci all'Italia. Sarebbe la fine di questa Unione europea".

Uno schema che l'Ue prova subito a stoppare: il bilancio della Francia "verrà analizzato in primavera", ha sottolineato Margaritis Schinas, facendo notare che quelle francesi, per ora, sono solo parole. E che dall'Italia invece è già arrivato un Dpb, nero su bianco, che è stato bocciato. Inoltre, Parigi potrebbe beneficiare dell'opzione flessibilità, una carta già ampiamente usata (ed esaurita) dal nostro Paese.

In difesa dell'Unione, è intervenuto anche Moscovici, sostenendo che gli standard applicati a Francia e Italia non saranno diversi. Il commissario europeo ha insistito sul fatto che "le regole sono le stesse per tutti", spiegando che "non si tratta di un trattamento privilegiato per qualcuno e di esagerata durezza per altri", pur riconoscendo come le regole siano "piuttosto sottili e complesse".

"La mia speranza è di trovare soluzioni" per entrambi i Paesi, ha concluso Moscovici, precisando che "per l'Italia questo significa invertire la tendenza del debito, e per la Francia che la spesa eccessiva che possiamo veder arrivare sia il più possibile contenuta".

Francia a parte, tocca al governo trovare una soluzione per evitare la procedura d'infrazione. Per Tria la strada da seguire è una: "È chiaro che se si può trovare un accordo con l'Ue va considerato il deficit, forse è preferibile andare verso la riduzione del deficit. C'è una situazione di incertezza dei mercati e bisogna recuperare la fiducia". Reddito di cittadinanza e quota 100 "avranno un costo inferiore a quello preventivato", ha aggiunto, e "sono possibili altri tipi di risparmi e correzioni, che si stanno studiando". Ora la palla passa al premier.

