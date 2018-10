Manovra, Conte: Italia non sarà più fanalino coda Ue, non merita recessione

Roma, 11 ott. (LaPresse) - "Con questa manovra non saremo più fanalino di coda dell'Europa. Il nostro Paese non merita la prospettiva della recessione - a cui sarebbe destinata se lasciassimo le cose così come sono - bensì quella di una crescita di qualità basata sullo sviluppo sostenibile". Così il premier Giuseppe Conte su Facebook.

