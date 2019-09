Manovra, Conte: Incentiviamo moneta elettronica ma senza bonus-malus

di mbb/abf

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Vogliamo incentivare assolutamente la moneta elettronica e i pagamenti tracciabili. E ci siamo convinti che è meglio farlo con strumenti incentivanti della moneta elettronica e non disincentivanti del contante, non con un meccanismo di bonus malus". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata