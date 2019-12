Manovra, Conte: "Ha vinto Renzi? Nessun premio in palio"

(LaPresse) Matteo Renzi rivendica la vittoria sulla manovra. "Non c'era nessun premio in palio, non so cosa abbia vinto, abbiamo vinto tutti. Italia Viva ha sicuramente dato un contributo, come tutte le altre forze politiche". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a margine del Med Dialogues a Roma. "Mi ritengo soddisfatto delle soluzioni che abbiamo ottenuto" aggiunge il presidente del Consiglio.