Manovra, Conte: Giorni febbrili, valutiamo Cdm martedì 15

di dab/lrs

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - "Stiamo pensando di fare il 15 un Cdm ma non ho ancora sentito tutti i ministri per valutare la disponibilità e prima faremo una riunione di vertice. Sono giorni febbrili in cui si lavora alacremente, soprattutto il ministero dell'Economia". Lo dice il premier Giuseppe Conte, dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, parlando della manovra. "Abbiamo avuto pochissimo tempo da quando abbiamo iniziato, faremo di più e meglio in futuro", aggiunge.

