Manovra, Conte: Fino a 2mila euro di bonus per chi paga con c.credito

di ddn/mad

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Stiamo facendo gli ultimi calcoli: credo che arriveremo a far trovare nei conti correnti, arriverà a casa, sino a 2mila euro sulla base degli acquisti che si accumuleranno, non solo con la carta di credito. Offriremo un ampio ventaglio di pagamenti digitalizzati anche a zero euro". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di DiMartedì su La7. "Abbiamo avuto solo cento giorni per questa manovra, non sono tantissimi. Ci siamo messi subito a lavorare. I 23 miliardi non sono simbolici, li abbiamo messi sul tavolo per evitare l'aumento dell'Iva, perché probabilmente saremmo andati in recessione e si sarebbe innescata una spirale negativa - ha spiegato -. Abbiamo evitato quindi questo aumento. In più abbiamo fatto una manovra fino a 32 miliardi, la differenza sono tre miliardi per i lavoratori, taglio alle tasse sul lavoro, che diventeranno 5 l'anno prossimo. Dal primo ottobre 2020 per sempre aboliremo il superticket. Seicento milioni per le famiglie".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata