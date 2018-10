Manovra, Conte: Escludo modifiche significative in Parlamento

di npf

Roma, 12 ott. (LaPresse) - "E' chiaro che la manovra è stata elaborata, meditata, studiata, in tanti mesi e in tanti incontri, tante sessioni di lavoro. Potremo valutare qualche intervento ma è stata costruita in termini integrali, pensare di modificare qualcosa di significativo lo escluderei". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti che lo interpellavano su questo tema prima di lasciare Addis Abeba per la visita in Eritrea. "Escludo in questo momento - ha aggiunto - che ci sia la necessità di intervenire".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata