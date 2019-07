Manovra, Conte d'accordo con Di Maio, sì a workshop con parti sociali

di ntl

Roma, 17 lug. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convocherà un incontro sulla manovra, così come chiesto oggi dal vicepremier Luigi Di Maio nella sua lettera al Sole 24 ore. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Di Maio aveva proposto un 'workshop' con il coinvolgimento di tutte le parti sociali e l'intero governo per studiare i contenuti della prossima legge di bilancio. Nessuna indicazione, per ora, sulla data.

