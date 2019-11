Manovra, Conte: Credito di imposta del 10% per investimenti green

di mbb

Roma, 25 nov. (LaPresse) - "Nella legge di bilancio per il 2020, nell'ottica di una conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi, abbiamo previsto un credito d'imposta 'green' del 10% per le imprese che realizzano investimenti in grado di ridurre le emissioni generate dai processi produttivi, per renderli più efficienti minimizzando la produzione di rifiuti".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento all'assemblea della Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che si tiene presso lo stabilimento Fca di Melfi (Potenza).

