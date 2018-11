Manovra, Conte conferma: Stasera vertice con Di Maio e Salvini

di abf

Roma, 25 nov. (LaPresse) - "Stasera vertice a Chigi con Di Maio e Salvini? Credo di sì, non so se slitterà a domani ma per ora è previsto stasera, dobbiamo ancora definire i dettagli". Così il premier Giuseppe Conte, parlando a Bruxelles con i cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata