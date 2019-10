Manovra, Conte: "Ci sta impegnando molto il piano antievasione"

(LaPresse) "Non voglio anticipare molto ma ci sta impegnando molto il piano antievasione". Così il premier Giuseppe Conte da Isernia, in Molise, a proposito della manovra. "Se siamo qui oggi è anche per dare anche un grande segnale al Sud. Il Sud ha grandi potenzialità", ha aggiunto il presidente del Consiglio.