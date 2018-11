Manovra, Conte: Andiamo avanti con nostre stime, crescita aumenterà

di dft

Roma, 8 nov. (LaPresse) - "Andiamo avanti con le nostre stime sui conti pubblici, sulla crescita che aumenterà e sul debito e il deficit che diminuiranno". Così in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Le riforme strutturali che mettiamo in campo, dalla riforma dei centri per l'impiego alla semplificazione del codice degli appalti, alla riforma del codice e del processo civile insieme al piano investimenti, daranno maggiore impulso alla crescita rispetto a quanto previsto dalla Commissione Ue. Sulla base di queste valutazioni, guardiamo positivamente agli sviluppi del dialogo intrapreso con le Istituzioni europee", ha aggiunto.

