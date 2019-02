Manovra, commissione Ue: Non è stata presa alcuna decisione

di ntl

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Consiglio a tutti di prendere le distanze da tutte quelle storie basate su indiscrezioni o fonti anonime, la commissione non ha né discusso né deciso" la questione del giudizio dell'economia italiana e in particolare su quota 100 e reddito di cittadinanza. Così il portavoce della commissione Ue Margaritis Schinas in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles. "Abbiamo delle procedure per le decisioni del semestre economico europeo e confermiamo quel timing" cioè che l'agenda del collegio dei commissari "viene annunciata solo il martedì prima del mercoledì" in cui vengono prese le decisioni, per cui "non mi avventurerei su speculazioni o congetture di un articolo basato su fonti anonime. Vi informeremo come facciamo sempre quando il collegio deciderà, l'agenda è sempre pubblica".

