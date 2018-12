Manovra, commissione Bilancio Camera chiede intervento Tria

di mbb/npf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, potrebbe intervenire stasera alle 19 in commissione Bilancio alla Camera per rispondere alle opposizioni che chiedono spiegazioni sul possibile taglio del deficit. E' quanto emerge al termine della riunione dei capigruppo della commissione, dopo la quale i lavori sono ripresi. A quanto si apprende, il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi, ha chiesto di far intervenire Tria, che a breve dovrebbe far sapere se è disponibile a venire a Montecitorio.

