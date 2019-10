Manovra, Catalfo: Quota 100 resta com'è, passata linea buonsenso

di abf

Roma, 15 ott. (LaPresse) - "Quota 100 resta com'è, alla fine ha prevalso la linea che ho portato avanti e che definirei del buonsenso. Il confronto e il dialogo pagano sempre per arrivare al miglior risultato possibile per il bene dei cittadini. Sono molto soddisfatta". Lo afferma in una nota il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. "Abbiamo messo in piedi una legge di Bilancio importante, che non fa aumentare l'Iva, aiuta i lavoratori con il taglio del cuneo fiscale e favorisce la crescita. Una volta approvata - aggiunge il Ministro - è mia intenzione riunire intorno a un tavolo le parti sociali e discutere una riforma complessiva del sistema pensionistico per superare definitivamente la legge Fornero. In più, voglio istituire una commissione sui lavori gravosi”, conclude Catalfo.

