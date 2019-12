Manovra, Casellati: Centralità Parlamento sempre più compressa

di dab/ect

Roma, 17 dic. (LaPresse) - La centralità del Parlamento "lo abbiamo visto anche in questi giorni, è sempre più spesso compressa. Mi riferisco anche all'esame del disegno di legge di bilancio che il Senato ha potuto approvare con forti ritardi, in prima lettura, solo nella giornata di ieri". Lo dice la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante il tradizionale incontro per lo scambio di auguri con le autorità e i giornalisti.

