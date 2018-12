Manovra, Carfagna: Con Ue da governo spettacolo avvilente, dilettanti

di rib/npf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Quello che il governo sta giocando con l'Europa è uno spettacolo avvilente, il modo con cui si affronta la partita (che non è una partita con l'Europa, ma per la crescita) è poco serio e da dilettanti allo sbaraglio. Credo che gli italiani siano stufi. La manovra slitta di ora in ora, ancora oggi si attendono i dettagli sulle due principali misure. Sono seriamente preoccupata". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervenendo al Forum di LaPresse PoliticaPresse.

