Manovra, Cantone: Carcere per grandi evasori? Giusto inasprimento

di npf/abf

Roma, 17 ott. (LaPresse) - Condivide l'inasprimento del carcere per i grandi evasori? "Io credo che sia giusto un inasprimento delle sanzioni verificato ai casi più gravi. Non ho mai pensato che con le manette si risolvano i problemi ma l'evasione è un reato grave. Naturalmente va verificato come è scritta la norma prima di dare un giudizio". Lo ha detto il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, arrivando alla stampa estera.

