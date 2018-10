Manovra, bozza: Scuola, autorizzate assunzioni personale Ata da 2019/20

di dab/abf

Roma, 29 ott. (LaPresse) - "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019". E' quanto si legge in una nuova bozza della manovra, nel capitolo dedicato alle "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche". La "trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata - prosegue la norma -. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico". Il passaggio "da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito" che "rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa".

