Manovra, bozza: Nessuna tassa su rimborsi per acquisti cashless

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "I rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente" e "non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale". È quanto si legge nella nuova bozza della manovra, che LaPresse ha potuto visionare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata