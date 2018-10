Manovra, bozza: Arriva Investitalia, cabina regia investimenti a Chigi

di ntl

Roma, 31 ott. (LaPresse) - Arriva 'Investitalia', la cabina di regia a palazzo Chigi per la promozione degli investimenti pubblici e privati.

E' quanto si legge in una nuova bozza della legge di Bilancio.

All'articolo 18 si parla dell'istituzione di "una Struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati". La struttura, che "opera alla dirette dipendenze del presidente del Consiglio anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia", può contare su una dotazione di 25 milioni di euro dal 2019.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata