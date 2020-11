Manovra, bozza: arriva Fondo da 40mln per imprenditoria femminile

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese". È quanto si legge nella bozza della manovra, che LaPresse ha potuto visionare. Gli interventi possono prevedere: "contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili". (Segue)

