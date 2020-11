Manovra, bozza: arriva Fondo da 40mln per imprenditoria femminile-2-

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - E ancora: "Incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'ottanta percento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi; percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative". La dotazione del Fondo "è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

