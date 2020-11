Manovra, bozza: 400mln per acquisto vaccini Covid, li distribuirà Arcuri

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Per l'anno 2021 nello stato di previsione del ministero della Salute è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19". È quanto si legge nella nuova bozza della manovra, che LaPresse ha potuto visionare. "Per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini anti Sars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19, il ministero della Salute si avvale del commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19".

