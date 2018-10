Manovra, Bonomi: Governo cerca dividendo elettorale, non crescita

di sgl/npf

Milano, 18 ott. (LaPresse) - Con la manovra il governo "cerca il dividendo elettorale e non quello della crescita". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda. "Non conosciamo i dettagli, ma abbiamo già pagato un prezzo alto per modalità con cui il governo è arrivato al def", ha aggiunto, "se il deficit è per seguire la vecchia strada, con reddito di cittadinanza e prepensionamenti, allora le stime di crescita non risultano credibili e il debito continuerà a salire".

