Manovra, Boccia: Non si pensi di stare al governo e anche a opposizione

di mbb/npf

Roma, 27 set. (LaPresse) - "Non si pensi che chi sta al governo possa fare anche l'opposizione". Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, intervenendo al convegno di Deloitte intitolato 'Equità fiscale e crescita economica sostenibile. Se non ora, quando? Spunti per la nuova legislatura', che si tiene a Villa Miani a Roma.

"Cerchiamo di capire chi sono i potenti - ha proseguito Boccia -. Sono quelli che hanno in mano le leve economiche del Paese, che fanno le nomine delle società pubbliche".

