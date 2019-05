Manovra, Boccia: No grandi margini, priorità è crescita

di lcr/dab

Milano, 28 mag. (LaPresse) - "La manovra si fa a settembre ed è chiaro che non ci sono grandi margini. E proprio per questo occorre che i due partiti si chiariscano al loro interno e definiscano le priorità future del Paese. Per noi sono chiare: c'è da coniugare le ragioni del consenso con quelle dello sviluppo e cominciare a puntare sulla crescita, perché quella leggera che abbiamo come Paese non fa altro che darci problemi, poiché incrementa il deficit e il debito pubblico". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a Milano, a margine di un evento del Festival dello sviluppo sostenibile presso Assolombarda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata