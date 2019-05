Manovra, Boccia: In autunno servirà bagno realismo sul debito

di ntl/npf

Roma, 2 mag. (LaPresse) - "La grande sfida è la manovra di autunno, dove troviamo le risorse? Forse sarà il momento di un bagno di realismo sul debito. Non bisogna usare l'Europa come alibi per non affrontare le questioni nazionali". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia intervenendo a un incontro tra Forza Italia e le associazioni di categoria. "Dobbiamo uscire da tattiche ed alleanze: non si capisce perché dovremmo allearci con partiti sovranisti che per primi hanno criticato la manovra di questo governo sul deficit".

