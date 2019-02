Manovra, Bersani: Questa storia finirà in austerità e pagheranno soliti

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Tutta questa storia finirà in austerità e la pagheranno i soliti. O si aggiusta finanza pubblica o si sfora ulteriormente il deficit e si paga in spread. Sfangarla senza pagare dazio, nonostante abbiamo 'governo di piacioni' non è possibile. Hanno fatto una manovra come se non ci fosse un domani. Ora dobbiamo correggere la finanza pubblica in piena recessione. Tutta questa storia finirà in austerità e la pagheranno i soliti. I margini che avevamo di deficit dovevamo metterli in investimenti e per la povertà dovevamo chiedere contributo solidarietà a più ricchi, dovevamo 'aggiustarcela' in casa e battere pugni in Europa non per percentuale di deficit ma per i migranti". Così Pieluigi Bersani, ex segretario Pd e deputato di Leu poco fa a Rai Radio1 (Radio anch'io).

