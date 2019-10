Manovra, Berlusconi: E' senza cervello, perché loro non ce l'hanno

di abf

Roma, 25 ott. (LaPresse) - "Hanno fatto delle cose che non stanno nè in cielo, né in terra. Ci sarà un discriminato aumento della pressione fiscale. E' una manovra senza cervello, perché loro il cervello non ce l'hanno". Così Silvio Berlusconi, parlando a Terni al Teatro Politeama.

