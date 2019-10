Manovra, Bellanova: Escluso taglio agevolazioni gasolio agricolo

di lcr/vln

Cernobbio (Como), 11 ott. (LaPresse) - "Non possiamo aumentare le tasse agli agricoltori. Anche qui oggi voglio ribadire che, in accordo con il Ministro dell'Economia Gualtieri, è escluso un taglio delle agevolazioni per il gasolio agricolo". Così Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a margine al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House - Ambrosetti a Cernobbio.

