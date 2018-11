Manovra, avviato iter alla Camera: venerdì audito Tria

Roma, 6 nov. (LaPresse) - Si parte con l'esame della manovra in commissione Bilancio della Camera. Venerdì 9 novembre alle 10, in congiunta con la Bilancio del Senato, si avvierà no le audizioni con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A seguire Banca d'Italia, il Cnel, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl e infine Ania. È quanto ha stabilito l'ufficio di presidenza della commissione.

