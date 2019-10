Manovra, accantonato 1 mld per obiettivi di finanza pubblica

di scp

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge di bilancio per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro". Lo si legge nella bozza della manovra.

