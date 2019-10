Manovra, 225 mln in più nel 2020 per rinnovo contratti Pa, 1,4 mld dal 2021

di scp

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Aumentano i fondi per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici: si passa da 1.425 milioni di euro per il 2020 a 1.650 milioni, 225 milioni in più, e da 1.775 milioni di euro dal 2021 a 3.175 milioni, 1,4 miliardi in più. Lo si legge nella bozza della manovra.

