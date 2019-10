Manovra, 140 mln in più per Industria 4.0

di mbb/abf

Roma, 29 ott. (LaPresse) - Nel vertice di maggioranza di oggi a Palazzo Chigi si è trovata l'intesa per 140 milioni in più per Industria 4.0. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione.

