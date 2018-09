Pd in piazza a Roma contro il governo Lega-M5S. "Siamo 50mila", i militanti gridano: "Unità"

In piazza del Popolo la manifestazione 'dem'. Martina: "Insieme per la speranza e il futuro"

Il Partito democratico in piazza a Roma contro le politiche del governo M5S-Lega e, come recita lo slogan, 'Per l'Italia che non ha paura'. La manifestazione è iniziata sulle note dell'Inno di Mameli subito dopo aver cantato 'Bella ciao'. Piazza del Popolo si è riempita di bandiere, militanti e semplici cittadini che hanno urlato in coro 'Unità, unità' sventolando bandiere e cartelli, alcuni con la scritta "Con questo governo di incapaci solo le menzogne sono veraci". "Siamo 50mila", hanno annunciato gli organizzatori.

"Piazza del Popolo c'è. Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l'Italia. Grazie a tutte e a tutti #piazzadelpopolo", ha commentato su Twitter il segretario del Pd, Maurizio Martina, che in mattinata ha accolto alla stazione Termini i giovani democratici, arrivati nella capitale in treno da Milano, che lo hanno salutato intonando il coro: "C'è solo un segretario, Martina segretario".

Matteo Renzi e Paolo Gentiloni si sono abbracciati a favore di telecamera in piazza. Poco prima, lo stesso gesto tra Carlo Calenda e Graziano Delrio. Anche Martina ha salutato l'ex premier Gentiloni e ha abbracciato Renzi. "È la giornata dell'unità che deve spingerci tutti a provare l'ebbrezza del noi e a lasciare alle proprie spalle l'aridità dell'io. Contribuirò a questo confronto, mettendo delle idee 'per' e non delle critiche 'contro'. Penso che ce lo dica questa piazza e che sia anche in sintonia con il dibattito degli ultimi giorni", ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Che sui pentastellati ha aggiunto: "I 5 stelle li ho sconfitti due volte, non sono parte della mia identità, ma rivendico il dovere dialogare con una immensa base elettorale che la lasciato il nostro partito e che ha colto nel M5s un approdo, che non voglio diventi permanente. Intanto oggi chi già aveva le bottiglie di champagne in frigorifero - perché loro brindano a champagne - per festeggiare il fallimento del Pd rimetta quelle bottiglie a posto perché il Pd combatterà dalla Val d'Aosta alla Sicilia per salvare l'Italia - ha continuato il governatore del Lazio - Dobbiamo fare politica, cambiare politiche economiche e prendere in mano il tema di una nuova Europa. Un conto è picconare l'Europa, un altro conto à avere coraggio di ammettere che questa Ue ha perso la forza della sua identità. Fra il 2005 e 2008 l'identità unitaria si è affievolita. La sfida è una competizione nei confronti degli elettori su chi ha proposte più convincenti, il Pd ha perso, ma bisogna aprire un processo di ricostruzione della dignità della sinistra, non bisogna arrendersi: è l'obiettivo del congresso", ha concluso Zingaretti.

Dal palco Martina ha ripetuto: "Grazie, grazie, grazie! Guardatevi... Alla faccia di chi diceva che eravamo pochi. Questa è la piazza della speranza, del futuro. Rabbia e paura si possono sconfiggere". Anche per Renzi "questa piazza è bella, adesso la scommessa è dimostrare che Di Maio non ha abolito la povertà. Siamo in presenza di irresponsabili e di cialtroni che mettono a rischio la tenuta dei conti. Quello che mi sembra logico è dire che chiunque sarà segretario o segretaria deve avere il consenso e il supporto di tutti gli altri. Evitiamo il fuoco amico anche perché mettersi a litigare quando gli altri fanno le cose che fanno, è francamente incomprensibile. La linea del Governo ci porta dritti in Venezuela".

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse 30-09-2018 Roma Politica Piazza del Popolo. Manifestazione del Partito Democratico Photo Fabio Cimaglia / LaPresse 30-09-2018 Roma (Italy) Politic Piazza del Popolo. Demonstration by Democratic Party

"Abbiamo pagato come Pd un approccio di eccessiva arroganza, non di eccessiva responsabilità - ha aggiunto Calenda a in 1/2 ora più su Rai3, collegato dalla manifestazione - Questo è stato l'errore madornale che abbiamo compiuto. Dobbiamo continuare a dire cose serie, in un momento del Paese che è molto rischioso".

L'ex premier, poco prima di arrivare a Roma, su Facebook aveva scritto: "In viaggio verso Roma, verso Piazza del Popolo. È giusto stare in piazza contro questo governo. Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. Noi dobbiamo reagire, senza paura. E farlo senza divisioni interne, basta con le polemiche - ha scritto Renzi - Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L'Italia è stata resa grande dal lavoro, dal sudore, dalla fatica e non dall'assistenzialismo. Non lasciamo il futuro a chi vuole vivere di condoni e sussidi. Senza paura, amici".

Lo slogan è 'Per l'Italia che non ha paura'. Sul palco gli interventi degli esponenti della società civile, operai, disoccupati. Non mancano i sindaci per protestare anche contro il taglio dei fondi destinati alle periferie. Una decisione unilaterale del governo "che renderà - ha detto - ancora più difficile ai Comuni realizzare i progetti per i propri cittadini".

In mattinata, davanti al circolo dem della Capitale, sono apparsi alcuni manifesti fake e abusivi con il simbolo del Pd e la scritta: "Razzismo: diffidate dalle imitazioni. Salvini vorrebbe copiare il Partito Democratico ma i migranti nei campi di concentramento in Libia ce li abbiamo spediti noi!".

